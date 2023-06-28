Продолжение российской игры Atomic Heart получило трейлер и дату выхода

Новое дополнение называется Annihilation Instinct и продолжит историю, рассказанную в основной игре Atomic Heart. Оно приглашает игроков принять участие в захватывающих приключениях главного героя, майора П-3, и раскрыть тайны исследовательского комплекса «Менделеев». Также будет раскрыта предыстория ремонтного шкафа «Элеанора», который имеет особую связь с главным персонажем.

Из трейлера Annihilation Instinct можно понять, что дополнение привнесёт в игровой процесс некоторые изменения. Будут доступны новые виды оружия, такие как «Секатор» и «Клуши», а также способность перчатки управлять временем, известная как «Техностазис».

Кроме того, студия Mundfish выпустила обновление для Atomic Heart, которое добавляет новый режим игры под названием «Новая игра+».

Дата выхода Annihilation Instinct назначена на 2 августа 2023 года. Фанаты уже ждут с нетерпением, чтобы погрузиться в новые приключения и узнать больше о загадочном мире Atomic Heart.