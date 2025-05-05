Профессиональная видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell оказалась слабее RTX 5090 в Geekbench

PRO 6000 построена на том же чипе GB202, что и RTX 5090, но имеет больше CUDA-ядер — 24064 против 21760, выше частоту (2617 МГц) и 96 ГБ ECC-памяти GDDR7. Однако в OpenCL-бенчмарке она набрала лишь 368219 баллов, тогда как RTX 5090 — 376858. Разница — около 2,3%.

Причины — предположительно сырой драйвер, а также ограничения по энергопотреблению. PRO 6000 бывает в двух вариантах: Max-Q (300 Вт) для компактных рабочих станций и серверный (до 600 Вт) для максимальной производительности. В тесте использовался Max-Q.