Производитель игровых ноутбуков Alienware представил новый вид портативных компьютеров

К сожалению, более подробной информации об устройстве компания не предоставила: ни о его железе, ни о том, когда же стоит ждать выхода и стоит ли ждать его вообще. В любом случае, концепт выглядит достаточно интересно и вполне вероятно, что выйди он на свет в 2020 году, игроки по всему миру обеспечили бы ему определенного уровня популярность.