Производитель игровых ноутбуков Alienware представил новый вид портативных компьютеров
Concept UFO, а именно так называется новый проект производителя, представляет из себя, по сути, портативный игровой персональный компьютер, работающий на базе Windows 10 и является своеобразной “заменой” Switch от Nintendo. Нечто подобное уже производилось другими игроками рынка: в свое время мир уже повидал и Razer Edge, и NVIDIA Shield, но по всей видимости, Alienware намерена взять первенство над решениями от Razer и NVIDIA.
К сожалению, более подробной информации об устройстве компания не предоставила: ни о его железе, ни о том, когда же стоит ждать выхода и стоит ли ждать его вообще. В любом случае, концепт выглядит достаточно интересно и вполне вероятно, что выйди он на свет в 2020 году, игроки по всему миру обеспечили бы ему определенного уровня популярность.