Компьютеры
Опубликовано 30 ноября 2025, 14:33
Производитель клавиатурных переключателей Cherry оказался на грани банкротства

Компания Cherry AG, мировой производитель семейства переключателей Cherry MX для механических ПК-клавиатур премиум-класса стлкнулчя с резким падением спроса на продукцию и стагнацией производства. Компания заявила о грязящем банкротстве.
© Thomas Kees, CC BY-SA 3.0 de / Wikimedia Commons

Сообщается, что компания погрязла в долгах и готовится к существенной реструктуризации. Выручка в период с января по сентябрь 2025 года составила 70 млн евро, но чистый убыток компании составил 20,4 млн евро, и у производителя больше долгов, чем собственных средств.

Cherry прекратила производство механических переключателей в Ауэрбахе, переместив производство в Китай и Словакию. Механические переключатели X-Point (MX), которые когда-то были стандартом для надёжных и долговечных клавиатур, теперь сталкиваются с жёсткой конкуренцией со стороны доступных китайских аналогов.

Cherry попыталась выйти на рынок коммутации, но это не увенчалось успехом, в результате чего завод в Ауэрбахе переоборудован в «экономически эффективный» сервисный центр для логистики и разработки продукции

Источник:Techspot
Автор:Андрей Кадуков
