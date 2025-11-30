Производитель клавиатурных переключателей Cherry оказался на грани банкротства

Сообщается, что компания погрязла в долгах и готовится к существенной реструктуризации. Выручка в период с января по сентябрь 2025 года составила 70 млн евро, но чистый убыток компании составил 20,4 млн евро, и у производителя больше долгов, чем собственных средств.

Cherry прекратила производство механических переключателей в Ауэрбахе, переместив производство в Китай и Словакию. Механические переключатели X-Point (MX), которые когда-то были стандартом для надёжных и долговечных клавиатур, теперь сталкиваются с жёсткой конкуренцией со стороны доступных китайских аналогов.

Cherry попыталась выйти на рынок коммутации, но это не увенчалось успехом, в результате чего завод в Ауэрбахе переоборудован в «экономически эффективный» сервисный центр для логистики и разработки продукции