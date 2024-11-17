Производитель кулеров для GPU спрогнозировал быстрый выход на рынок серии RTX 5000

Как пишут инсайдеры из Tom's Hardware, слова Линя — намёк на начало производства GPU следующего поколения, выход которых запланирован на ближайшее время. Кроме того, Линь подчеркнул, что в ближайшее время «рынок захватят» графические процессоры серии RTX 5000, и начнётся эта торговая экспансия в декабре 2024 года.

Но при этом инсайдеры считают, что слова менеджера нельзя воспринимать как заявление о выходе видеокарт нового поколения в этом году. Скорее глава Auras Technology подразумевал не весь рынок GPU, а только сектор систем охлаждения, а под захватом рынка имел в виду начало серийного производства RTX 5000, а не реальную конкуренцию.