Производитель кулеров для GPU спрогнозировал быстрый выход на рынок серии RTX 5000

Опубликовано 17 ноября 2024, 21:001 мин.
Производитель кулеров для GPU спрогнозировал быстрый выход на рынок серии RTX 5000Отгрузка кулеров для новых серий графических процессоров уже идёт
Ю-Шен Линь, генеральный директор тайваньского производителя кулеров для графических процессоров, компании Auras Technology, в ходе пресс-конференции после финансового отчета за третий квартал 2024 года сообщил, что вендор начал отгрузку систем охлаждения некоторым партнёрам Nvidia.
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Как пишут инсайдеры из Tom's Hardware, слова Линя — намёк на начало производства GPU следующего поколения, выход которых запланирован на ближайшее время. Кроме того, Линь подчеркнул, что в ближайшее время «рынок захватят» графические процессоры серии RTX 5000, и начнётся эта торговая экспансия в декабре 2024 года.
Но при этом инсайдеры считают, что слова менеджера нельзя воспринимать как заявление о выходе видеокарт нового поколения в этом году. Скорее глава Auras Technology подразумевал не весь рынок GPU, а только сектор систем охлаждения, а под захватом рынка имел в виду начало серийного производства RTX 5000, а не реальную конкуренцию.
Источник:tom's Hardware
Автор:Андрей Кадуков