Компьютеры
Опубликовано 17 ноября 2024, 21:00
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Производитель кулеров для GPU спрогнозировал быстрый выход на рынок серии RTX 5000

Отгрузка кулеров для новых серий графических процессоров уже идёт
Ю-Шен Линь, генеральный директор тайваньского производителя кулеров для графических процессоров, компании Auras Technology, в ходе пресс-конференции после финансового отчета за третий квартал 2024 года сообщил, что вендор начал отгрузку систем охлаждения некоторым партнёрам Nvidia.
Производитель кулеров для GPU спрогнозировал быстрый выход на рынок серии RTX 5000

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Как пишут инсайдеры из Tom's Hardware, слова Линя — намёк на начало производства GPU следующего поколения, выход которых запланирован на ближайшее время. Кроме того, Линь подчеркнул, что в ближайшее время «рынок захватят» графические процессоры серии RTX 5000, и начнётся эта торговая экспансия в декабре 2024 года.

Но при этом инсайдеры считают, что слова менеджера нельзя воспринимать как заявление о выходе видеокарт нового поколения в этом году. Скорее глава Auras Technology подразумевал не весь рынок GPU, а только сектор систем охлаждения, а под захватом рынка имел в виду начало серийного производства RTX 5000, а не реальную конкуренцию.