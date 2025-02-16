Производитель процессорной архитектуры Arm разработает свой чип для ИИ-серверов

Опубликовано 16 февраля 2025, 06:001 мин.
Производитель процессорной архитектуры Arm разработает свой чип для ИИ-серверовИ будет конкурировать с клиентами
Британская компания Arm Holdings, которая разрабатывает и лицензирует архитектуру для процессоров, планирует выпустить свой собственный чип для ИИ-серверов.
По официальным данным вендора, на которые ссылается Reuters, в 2025 году компания должна реализовать эти планы и «стать конкурентом для своих клиентов, таких как Nvidia». «Это решение является значительным сдвигом от их обычной модели лицензирования технологий», — сообщает истточник.
Сообщается, что чип будет использоваться в центрах обработки данных и может быть адаптирован для других компаний. Производство чипов будет осуществляться на аутсорсинге, вероятно, производителем станет TSMC. После этой новости акции Arm выросли примерно на 5%.
Компания SoftBank, владеющая Arm, пока не комментировала эту информацию. Уточняется, что Arm Holdings намерена представить свой новый чип уже летом.