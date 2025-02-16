Производитель процессорной архитектуры Arm разработает свой чип для ИИ-серверов

По официальным данным вендора, на которые ссылается Reuters, в 2025 году компания должна реализовать эти планы и «стать конкурентом для своих клиентов, таких как Nvidia». «Это решение является значительным сдвигом от их обычной модели лицензирования технологий», — сообщает истточник.

Сообщается, что чип будет использоваться в центрах обработки данных и может быть адаптирован для других компаний. Производство чипов будет осуществляться на аутсорсинге, вероятно, производителем станет TSMC. После этой новости акции Arm выросли примерно на 5%.

Компания SoftBank, владеющая Arm, пока не комментировала эту информацию. Уточняется, что Arm Holdings намерена представить свой новый чип уже летом.