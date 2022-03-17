Производитель процессоров для смартфонов Qualcomm прекратил продажу в России

Представители IT-гиганта сообщили, что они прекращают продажу своей продукции компаниям из России. Связано это с введёнными США санкциями. Отметим, что чуть ранее, в рамках собрания акционеров производителя, стало известно, что общая выручка мультинациональной корпорации от России и Украины составляет менее 1% от общего числа продаж.

Стоит признать, что на данный момент нет никакой информации, как планирует ли компания возвращаться на российский рынок в ближайшее время.

Напомним, что некоторое время назад пользователи заметили, что IP-адреса из России лишили доступа к официальному сайту Qualcomm. Уже тогда ряд экспертов предположили, что одной лишь блокировкой страницы дело не ограничится.