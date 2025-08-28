Производитель SSD Phison опроверг сбой своей продукции из-за Windows 11

В результате обширного и длительного тестирования, включавшего проверку более 2200 SSD, на которые поступали жалобы, специалисты Phison не обнаружили проблем, соответствующих сообщениям пользователей. Согласно порталу WccfTech, за более чем 4500 часов тестирования SSD, не было выявлено ни одного бага.

Phison также отметила, что сбои в работе SSD могут быть вызваны неправильными условиями эксплуатации. Компания рекомендовала пользователям использовать подходящие радиаторы и качественные термопрокладки для поддержания оптимальной температуры устройств.