Производитель запрещённых для ввоза в Россию чипов создал свой первый 32-ядерный процессор

Технически процессор представляет собой сокет LGA 4129, состоящий из двух процессоров 3C5000 на архитектуре LoongArch. Они, в свою очередь, могут быть объединены в конфигурацию 128-ядерного сервера.

По словам производителя, энергопотребление 3D5000 составляет 130 Вт при 2,0 ГГц и 170 Вт при 2,2 ГГц. В бенчмарке SPEC CPU 2006 процессор набрал 400 баллов. При этом в составе двухпроцессорной сборки результат составил более 800 баллов.