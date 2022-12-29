Производитель запрещённых для ввоза в Россию чипов создал свой первый 32-ядерный процессор

Производитель запрещённых для ввоза в Россию чипов создал свой первый 32-ядерный процессорВ рамках компании это явный прорыв
Китайская компания Loongson готовится выпустить новый процессор — Loongson 3D5000. Его отличительной особенностью является рекордное для серии количество ядер.
Фото: Wccftech
Технически процессор представляет собой сокет LGA 4129, состоящий из двух процессоров 3C5000 на архитектуре LoongArch. Они, в свою очередь, могут быть объединены в конфигурацию 128-ядерного сервера.
По словам производителя, энергопотребление 3D5000 составляет 130 Вт при 2,0 ГГц и 170 Вт при 2,2 ГГц. В бенчмарке SPEC CPU 2006 процессор набрал 400 баллов. При этом в составе двухпроцессорной сборки результат составил более 800 баллов.
Wccftech
Ожидается, что тестовые поставки Loongson 3D5000 стартуют уже в I половине 2023 года. А уже после этого состоится полноценное коммерческое производство и запуск.
Напомним, что ранее стало известно о запрете со стороны Китая ввоза в Россию и прочие страны процессоров компании Loongson.