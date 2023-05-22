Производительность RTX 4060 Ti оказалась почти такой же, как и у предшественника

Так, в тесте 3DMark Time Spy (DX12 1440p), RTX 4060 Ti показала результат в 13395 баллов, что на 10% больше, чем у RTX 3060 Ti (11723 балла).

В то же время, RTX 3060 показала результат в 8732 балла, что составляет всего 65% от производительности RTX 4060 Ti. И вот уже это достаточно впечатляющая разница.

В тесте 3DMark Fire Strike (DX11 1080p), RTX 4060 Ti показала результат в 33596 баллов. Это на 14% больше, чем у RTX 3060 Ti (29504 балла) и на 50% больше, чем у RTX 3060 (22298 баллов).