Производительность RTX 5070 Ti сравнили с «лучшей видеокартой NVIDIA в истории» — GTX 1080 Ti

Как и ожидалось, новинка оказалась значительно мощнее: в ряде игр преимущество достигает трехкратного значения. GTX 1080 Ti по-прежнему справляется с 2K-геймингом на уровне 60 fps, однако в проектах с трассировкой лучей карта уже бессильна.

Несмотря на возраст, GTX 1080 Ti остается одной из самых удачных видеокарт NVIDIA, что признают даже в PCWorld.