Производительность RTX 5070 Ti сравнили с «лучшей видеокартой NVIDIA в истории» — GTX 1080 Ti

Опубликовано 26 февраля 2025, 07:511 мин.
Производительность RTX 5070 Ti сравнили с «лучшей видеокартой NVIDIA в истории» — GTX 1080 TiТуда же подмешали и актуальную карту AMD
Портал PCWorld провел тестирование NVIDIA RTX 5070 Ti и сравнил ее не только с актуальной Radeon RX 7900 XT, но и с легендарной GTX 1080 Ti, которая вышла еще в 2017 году.
Как и ожидалось, новинка оказалась значительно мощнее: в ряде игр преимущество достигает трехкратного значения. GTX 1080 Ti по-прежнему справляется с 2K-геймингом на уровне 60 fps, однако в проектах с трассировкой лучей карта уже бессильна.
Несмотря на возраст, GTX 1080 Ti остается одной из самых удачных видеокарт NVIDIA, что признают даже в PCWorld.
В сравнении с Radeon RX 7900 XT в 2K-разрешении без RT разница не столь велика, но в Shadow of the Tomb Raider RTX 5070 Ti заметно впереди. Однако с учетом того, что RX 7900 XT ощутимо дешевле, выбор в пользу новинки NVIDIA оправдан не для всех.