Производство новых видеокарт RTX 30XX «застопорилось» из-за прекращения поставок компонентов от NVIDIA с середины сентября

По данным инсайдеров, IT-гигант ещё с 15 сентября перестал отгружать своим партнёрам графические процессоры, необходимые для производства видеокарт линейки Ampere — NVIDIA RTX 30XX. Связано это с системой квотирования.

При этом, как пишет HardwareTimes, возобновление поставок намечено на начало следующей недели, то есть начиная с 4 октября. Таким образом, производство новых видеоадаптеров было «застопорено» на более чем две недели.

Стоит отметить, что положение усугубляется неблагоприятной ситуацией с электричеством в Китае. Из-за неё многие производители компонентов для техники вынуждены сбавить производственные мощности, из-за чего в целом страдает вся высокотехнологичная отрасль.

Напомним, что ранее глава Xbox Фил Спенсер заявил, что дефицит консолей нового поколения продлится ещё и в 2022 году, не закончившись в 2021-м.