Прощай Core i, привет Core Ultra: Intel переименует часть процессоров

Так, например, стало известно, что компания намерена представить новые модели с названием Core Ultra, где Ultra заменит i в названиях, таких как i3, i5, i7 и i9. Название одного из новых процессоров может быть Intel Core Ultra 5 1003H.

В социальных сетях появились утечки результатов тестирования процессоров в бенчмарке Ashes of the Singularity. Программа указывает на использование 128 исполнительных блоков (1024 унифицированных шейдеров) для встроенного графического процессора Meteor Lake.