Компьютеры
15:31, 01 мая 2023
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Прощай Core i, привет Core Ultra: Intel переименует часть процессоров

Но останутся и старые названия

Intel готовится к крупным изменениям в линейке своих процессоров для ноутбуков под кодовым названием Meteor Lake.

Так, например, стало известно, что компания намерена представить новые модели с названием Core Ultra, где Ultra заменит i в названиях, таких как i3, i5, i7 и i9. Название одного из новых процессоров может быть Intel Core Ultra 5 1003H.

В социальных сетях появились утечки результатов тестирования процессоров в бенчмарке Ashes of the Singularity. Программа указывает на использование 128 исполнительных блоков (1024 унифицированных шейдеров) для встроенного графического процессора Meteor Lake.

Прощай Core i, привет Core Ultra: Intel переименует часть процессоров
TechPowerUp

Если это подтвердится, то новая сможет предложить производительность на уровне дискретного графического процессора Arc A380, хотя и с некоторыми потерями производительности из-за разделения памяти с A380.

Таким образом, Intel уже совсем скоро представит новый бренд Core Ultra, предлагая свежую линейку процессоров с улучшенными характеристиками и высокой производительностью встроенного графического процессора.

Источник:TechPowerUp
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#процессор
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