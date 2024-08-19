Провальный процессор AMD Ryzen 9 9950X сравнили с Intel Core i9-14900K

В обзоре отмечается, что хотя AMD Ryzen 9 9950X базируется на передовой архитектуре Zen 5 и может похвастаться отличным охлаждением и высокой энергоэффективностью, он уступает Intel Core i9-14900K по чистой производительности и игровым возможностям.

Intel Core i9-14900K, являющийся вторым по мощности процессором 14-го поколения от Intel, превосходит своего конкурента в ряде рабочих задач и демонстрирует лучшие результаты в играх.

Однако у этого чипа есть свои недостатки — он потребляет больше энергии, выделяет больше тепла и требует мощной системы охлаждения.

Таким образом, Intel Core i9-14900K признан лучшим выбором для создания высокопроизводительных игровых ПК и рабочих станций для создания контента, тогда как AMD Ryzen 9 9950X подходит тем, кто ценит энергоэффективность и стабильное охлаждение.