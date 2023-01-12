«Проводник» в Windows 11 опять перерисуют

«Проводник» в Windows 11 опять перерисуютВ угоду новомодного Fluent Design
В Сети появилась информация о крупном обновлении, которое Microsoft готовит для Windows 11. Оно явно порадует любителей симпатичного дизайна.
Фото: How-To Geek
Речь идёт о модернизированный интерфейсе «Проводника», который наконец-то будет соответствовать всем нормам Fluent Design. При этом разрабатываться он будет на базе XAML и WinUI.
Сообщается, что новые элементы дизайна были замечены в последних предварительных сборках Windows 11 для участников программы Insider. На основании кода и ссылок, найденных в тестовых версиях системы, ожидается, что изменения в дизайне будут включать более современную домашнюю страницу и боковую панель.
Windows Central
Скорее всего, текущая цель Microsoft заключается в улучшении пользовательского опыта и попытке сделать внешний вид Windows 11 более целостным.