«Проводник» в Windows 11 опять перерисуют

Речь идёт о модернизированный интерфейсе «Проводника», который наконец-то будет соответствовать всем нормам Fluent Design. При этом разрабатываться он будет на базе XAML и WinUI.

Сообщается, что новые элементы дизайна были замечены в последних предварительных сборках Windows 11 для участников программы Insider. На основании кода и ссылок, найденных в тестовых версиях системы, ожидается, что изменения в дизайне будут включать более современную домашнюю страницу и боковую панель.