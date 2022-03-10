«Проводник» в Windows 11 стал чуть более похож на интернет-браузеры

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«Проводник» в Windows 11 стал чуть более похож на интернет-браузерыНемало тех, кто давно об этом просил
Microsoft выпустила свежую сборку Windows 11, предназначенную для участников Windows Insider. В ней удалось найти кое-что очень интересное.
Пользователь под ником WithinRafael рассказал, что свежая версия системы получила обновлённый «Проводник». Главная его особенность заключается в появлении вкладок. Что интересно, впервые Microsoft пыталась внедрить нечто подобное ещё во времена Windows 95.
Отметим, что новый «Проводник» стал чуть больше напоминать веб-браузеры. Поисковая строка была и раньше, а теперь, с появлением вкладок, сходство начало бросаться в глаза ещё сильнее.
Учитывая, что новый внешний вид доступен лишь в рамках бета-версии Windows 11, далеко не факт, что нововведение станет частью ближайшего обновления. Возможно, до обычных пользователей оно доберётся чуть позже.
Источник: The Verge