«Проводник» в Windows 11 стал чуть более похож на интернет-браузеры

Пользователь под ником WithinRafael рассказал, что свежая версия системы получила обновлённый «Проводник». Главная его особенность заключается в появлении вкладок. Что интересно, впервые Microsoft пыталась внедрить нечто подобное ещё во времена Windows 95.

Отметим, что новый «Проводник» стал чуть больше напоминать веб-браузеры. Поисковая строка была и раньше, а теперь, с появлением вкладок, сходство начало бросаться в глаза ещё сильнее.