Qualcomm активно тестирует ARM-процессор нового поколения для ПК — Snapdragon X2

Новый процессор, получивший обозначение SC8480XP, может быть представлен как Snapdragon X2 Elite и станет преемником Snapdragon X Elite, который уже зарекомендовал себя как мощное решение для ARM-ноутбуков.

Qualcomm планирует использовать SC8480XP в ноутбуках с операционной системой Windows, что продолжит расширять присутствие данной архитектуры в этом сегменте.

Интересно, что компания изменила подход к выбору кодовых названий. Если раньше они использовали названия географических объектов с Гавайев, то теперь новый чип носит название одного из водопадов Исландии — Glymur.

Это может означать смену акцентов в позиционировании чипов.

Новые процессоры, вероятно, предложат улучшенные показатели производительности и энергоэффективности, учитывая, что SC8480XP тестировался с улучшенными NAND- и RAM-чипами.