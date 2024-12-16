Qualcomm начала тайное тестирование своего первого ARM-чипа для настольных ПК

Опубликовано 16 декабря 2024, 08:161 мин.
Qualcomm начала тайное тестирование своего первого ARM-чипа для настольных ПКSnapdragon X Elite 2?
Qualcomm активно работает над выходом на рынок настольных ПК, тестируя новый чип серии Snapdragon X Elite 2.
Утечки сообщают, что проект, известный как «Project Glymur», нацелен на конкуренцию с решениями Intel и AMD.
Для испытаний используется модель SC8480XP с жидкостным охлаждением, что намекает на высокую производительность будущих ARM-процессоров.
Snapdragon X Elite 2 обещает интеграцию с Windows на ARM, а это значительно упростит совместимость для пользователей настольных систем.
По словам экспертов, Qualcomm активно стремится повторить свой мобильны успех на рынке настольных ПК, используя опыт разработки ИИ-движков для современных задач.
Тем не менее, конкуренция с архитектурой x86 потребует серьёзных инвестиций в исследования и производство. Впрочем, компания явно готова на это.