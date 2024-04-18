Qualcomm представила Snapdragon X Elite, который оказался на 30% мощнее чипа Apple M3

Помимо высокой производительности, новинка Qualcomm обладает быстрой системой ввода/вывода и оперативной памятью. Благодаря этому она быстрее открывает приложения, чем Intel Core Ultra 7 и работает до двух раз дольше от одного заряда.

Выход новых процессоров Qualcomm запланирован на лето 2024 года. Ожидается, что они составят серьезную конкуренцию чипам Apple и Intel на рынке компьютерных решений.