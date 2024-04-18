Qualcomm представила Snapdragon X Elite, который оказался на 30% мощнее чипа Apple M3

Опубликовано 18 апреля 2024, 07:07
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Qualcomm представила Snapdragon X Elite, который оказался на 30% мощнее чипа Apple M3Монстр производительности и автономности
Qualcomm на закрытом мероприятии в Лондоне представила новый процессор Snapdragon X Elite, который, по заявлениям компании, на 30% мощнее флагманского чипа Apple M3.
Новый чип построен на архитектуре ARM и, как утверждает Qualcomm, обладает рядом преимуществ перед решениями от Intel. В многоядерном тесте Geekbench 6 Snapdragon X Elite набирает 15 610 баллов, что на 28.4% больше, чем у Apple M3 (12 154 балла).
В одноядерном тесте Cinebench 2024 Snapdragon X Elite немного уступает чипам Apple.
Помимо высокой производительности, новинка Qualcomm обладает быстрой системой ввода/вывода и оперативной памятью. Благодаря этому она быстрее открывает приложения, чем Intel Core Ultra 7 и работает до двух раз дольше от одного заряда.
Выход новых процессоров Qualcomm запланирован на лето 2024 года. Ожидается, что они составят серьезную конкуренцию чипам Apple и Intel на рынке компьютерных решений.