Radeon RX 9060 XT стал лучшей видеокартой для 1440p по версии Notebookcheck

В тестах участвовала версия GIGABYTE Gaming OC с 16 ГБ видеопамяти, построенная на новой архитектуре RDNA4. Главный плюс карты — цена в $349, но найти её по рекомендованной стоимости непросто.

Среди достоинств RX 9060 XT отмечаются большой объем VRAM (что гарантирует долговечность), поддержка FSR 4 и хорошая производительность в рабочих задачах.

Также карта оснащена стандартным 8-пиновым коннектором питания и имеет режим тихой работы, что делает её удобной для большинства пользователей.