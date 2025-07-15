Компьютеры
Опубликовано 15 июля 2025, 08:11
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Radeon RX 9060 XT стал лучшей видеокартой для 1440p по версии Notebookcheck

Но лишь если найдете по РРЦ
Эксперты Notebookcheck признали Radeon RX 9060 XT одной из лучших видеокарт для игр в 1440p.
Radeon RX 9060 XT стал лучшей видеокартой для 1440p по версии Notebookcheck
© NotebookCheck

В тестах участвовала версия GIGABYTE Gaming OC с 16 ГБ видеопамяти, построенная на новой архитектуре RDNA4. Главный плюс карты — цена в $349, но найти её по рекомендованной стоимости непросто.

Среди достоинств RX 9060 XT отмечаются большой объем VRAM (что гарантирует долговечность), поддержка FSR 4 и хорошая производительность в рабочих задачах.

Также карта оснащена стандартным 8-пиновым коннектором питания и имеет режим тихой работы, что делает её удобной для большинства пользователей.

© NotebookCheck

Недостатки тоже есть. В первую очередь это слабая производительность в играх с трассировкой лучей, а также ограничение подключения максимум трёх дисплеев.

В целом, при цене в районе рекомендованных $349, Radeon RX 9060 XT остаётся оптимальным выбором для 1440p-гейминга.

Источник:NotebookCheck
Автор:Булат Кармак
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