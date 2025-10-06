Radeon RX 9070 XT оказался в два раза популярнее, чем RTX 5070 Ti в Австралии

По их сведениям, с момента запуска линейка GeForce RTX 50XX заняла 56% всех продаж, тогда как серия Radeon RX 9000 удерживает 44%.

Отдельное внимание авторы уделили сравнению конкретных моделей. В частности, Radeon RX 9070 XT за последние шесть месяцев продалась на 200% лучше, чем GeForce RTX 5070 Ti, а за последний месяц — примерно вдвое больше.

Модель RX 9060 XT также обошла RTX 5060 Ti, показав двукратное преимущество по объему продаж.

При этом NVIDIA по-прежнему лидирует по количеству кастомных версий: у неё около 870 дизайнов для серии RTX 50XX против 150 у AMD.

Однако аналитики Hardware Unboxed отмечают, что успех RX 9000 в Австралии демонстрирует серьёзный рост конкурентоспособности «красных» в верхнем и среднем сегменте.