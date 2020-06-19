Раскрыт объем памяти в грядущей флагманской видеокарте NVIDIA

Важно понимать, что хоть это и слухи, но сразу ряд факторов доказывает, что вероятнее всего, это максимально правдивые слухи. Во-первых, их источниками, независимо друг от друга, стали сразу два авторитетных интернет-инсайдера. Во-вторых, один из них в свое время доказал свою осведомленность в делах NVIDIA тем, что задолго до демонстрации GPU GA100 рассказал о том, какие у девайса будут характеристики.

Так, согласно опубликованной информации, GeForce RTX 3080, RTX 3090 и новая модель Titan в качестве основы используют GPU GA102. И если RTX 3080 получит 4 352 ядра CUDA и 10 ГБ видеопамяти с частотой 19 ГГц, RTX 3090 сможет похвастаться уже 5 248 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти с частотой 21 ГГц, то самая “топовая” модификация — Titan — оснастят 5 376 ядрами CUDA и 24 ГБ видеопамяти с частотой 17 ГГц.