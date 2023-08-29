Раскрыт производитель видеокарт с самым высоким процентом брака

По их данным, Gainward занимает первое место с конца с наименьшим количеством дефектных видеокарт, имея лишь 0,4% отказов. С другой стороны, Sapphire оказалась наименее надёжным брендом с самым высоким уровнем отказов — 2,5%.

Статистика Digitec Galaxus AG базируется на продажах компании и не отражает глобальную картину. Она включает данные по брендам, которые продали не менее 300 единиц за последние два года.

Gainward, принадлежащий Palit с 2005 года, практически неизвестен за пределами Европы, в то время как Palit занимает третье место (опять же с конца) с 0,8% отказов.

Среди видеокарт на базе AMD, PowerColor оказался наиболее надёжным партнёром с долей дефектных устройств всего 1,2%. В случае с NVIDIA, Inno3D (0,9%) является лучшим партнёром, хотя и не так известен на глобальном рынке.