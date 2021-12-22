Раскрыт простой способ вернуться с Windows 11 на Windows 10

Но спустя некоторое время нашлось не мало тех, кто хотели бы вернуться обратно на «десятку». И, как оказалось, сделать это не так уж и сложно.

Наши коллеги из Digital Trends опубликовали небольшую инструкцию, следуя которой можно вновь стать пользователем Windows 10. Для этого необходимо зайти в «Центр обновления Windows» и найти пункт «История обновлений».

Далее нужно раскрыть список с обновлениями и выбрать ОС, которая была установлена на компьютере. Увидев кнопку «Вернуться на Windows 10», нужно нажать на неё и подождать, пока процесс восстановления системы завершится.

Но у данного метода есть одно серьёзное ограничение — он работает лишь в течение 10 дней после перехода на Windows 11. По истечении этого времени, способ перестанет работать.

И тогда уже единственным методом перехода с Windows 11 на Windows 10 будет «чистая» установка образа ОС.