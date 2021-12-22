Раскрыт простой способ вернуться с Windows 11 на Windows 10

Раскрыт простой способ вернуться с Windows 11 на Windows 10Для многих инструкция может оказаться очень полезной
Но спустя некоторое время нашлось не мало тех, кто хотели бы вернуться обратно на «десятку». И, как оказалось, сделать это не так уж и сложно.
Наши коллеги из Digital Trends опубликовали небольшую инструкцию, следуя которой можно вновь стать пользователем Windows 10. Для этого необходимо зайти в «Центр обновления Windows» и найти пункт «История обновлений».
Далее нужно раскрыть список с обновлениями и выбрать ОС, которая была установлена на компьютере. Увидев кнопку «Вернуться на Windows 10», нужно нажать на неё и подождать, пока процесс восстановления системы завершится.
Но у данного метода есть одно серьёзное ограничение — он работает лишь в течение 10 дней после перехода на Windows 11. По истечении этого времени, способ перестанет работать.
И тогда уже единственным методом перехода с Windows 11 на Windows 10 будет «чистая» установка образа ОС.