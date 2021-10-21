Раскрыт уровень подорожания компьютерной памяти DDR5 в сравнении с DDR4

Как сообщил портал Videocardz, некоторые бренды продают память типа DDR5 уже в течение трёх месяцев до официальной премьеры процессоров Alder Lake, материнских плат Z690 и в целом серии Intel 600. Инсайдеры немного рассказали о том, что собой представляют эти ОЗУ.

По словам источника, первая память, поступившая в продажу, имеет стандартную скорость JEDEC 4800 MT/s, и это нижний порог производительности, которую поддерживают предстоящие материнские платы Intel Z690. Подчёркивается, что для процессоров Alder Lake будет использоваться более быстрая память, например, 6200 MT/s и выше, что ещё больше увеличит цену комплекта. Но конкретных цен никто не называет.

Судя по всему, цены не называют потому, что они будут не раз «прыгать», и российский покупатель сможет приобрести такую память совершенно по другой цене, чем она стоит сейчас.

Тем не менее, производитель ноутбуков и материнских плат MSI уже сообщил, что память типа DDR5 будет на 50-60% дороже комплектов DDR4 на старте продаж. И чтобы цены уравнялись, нужно не менее двух лет. «Исторически сложилось так, что новая технология памяти всегда требовала почти 30-40% надбавки по сравнению с предыдущим поколением. Однако на этот раз DDR5 включает дополнительные компоненты, которые ещё больше увеличили стоимость. В результате мы ожидаем надбавку в 50-60% к цене по сравнению с DDR4 на старте продаж. Обычно для достижения ценового паритета с предыдущими поколениями требуется около 2 лет, и мы ожидаем, что и с модулями DDR5 сохранится такая же тенденция», — сказала по этому поводу официальный представитель компании MSI Сара Лин.

Источник отмечает также, что серия Intel Z690 будет включать поддержку обоих стандартов, но материнские платы под DDR4 и DDR5 будут продаваться в виде отдельных моделей. Перед обновлением покупатели должны определиться, какая именно технология памяти им нужна. Однако только независимые обзоры дадут ответ на вопрос, действительно ли стоит переплачивать, только чтобы иметь новейшую технологию на рынке.