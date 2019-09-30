Раскрыт уровень производительности будущих видеокарт AMD

Согласно опубликованным данным, грядущие карты относятся к линейке Navi, а это подразумевает использование семинанометровых графических процессоров. Также, в сети появились результаты тестирования производительности новинок и параметры старшей модели. Известно, что Radeon RX 5500M оснастят 1408 потоковым процессором, GPU, работающим на частоте 1645 МГц и памятью стандарта GDDR6 с частотой 14 ГГц. Предполагается, что такие же технические характеристики будут у модели RX 5500.

Что касается тестов, тут RX 5500M оставляет позади GTX 1660 Ti Max-Q, тогда как RX 5300M обгоняет GTX 1650. Это лишь предварительная информация, однако результаты очень впечатляющие.