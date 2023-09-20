Раскрыта цена «хакерской» версии видеокарты Asus ROG RTX 4090

Согласно последним данным, стоимость этого технологического чуда составляет $3200. ROG представила эту уникальную видеокарту достаточно давно — ещё в мае 2023 года.

Она оснащена 360-миллиметровым водяным охлаждением и покрыта новым жидкометаллическим теплопроводящим слоем. Кроме того, устройство оборудовано трёмя 12-сантиметровыми магнитными вентиляторами.

Основные характеристики RTX 4090 включают в себя 760 млрд транзисторов, 16384 CUDA-ядра и 24 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6X от Micron.

Благодаря этому видеокарта способна обеспечивать стабильную работу в играх с разрешением 4K на частоте свыше 100 кадров в секунду. Правда, не совсем понятно, это с использованием технологии DLSS или без.