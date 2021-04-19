Раскрыта цена первой флагманской видеокарты NVIDIA со встроенной защитой от майнинга

Так, судя по свежим утечкам, RTX 3080 Ti оценят в 1000 долларов (75,8 тыс рублей), пишет HKEPC. При этом, если защита от добычи криптовалюты и вправду будет работать, можно рассчитывать на появления видеоадаптера в широкой продажи по рекомендованной производителем цене.

Также интересно и то, что новинка получит 12 ГБ видеопамяти. Это значительно меньше изначально ожидавшихся 20 ГБ. Сообщается, что связан этот «даунгрейд» с отсутствием конкуренции со стороны AMD — NVIDIA не видит в Radeon RX 6900 XT реальной конкуренции RTX 3080 Ti, а потом позволила себе урезать её характеристики.