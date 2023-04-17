Раскрыта цена самой дешёвой современной видеокарты NVIDIA — RTX 4060 Ti

Согласно его данным, референсная модель будет стоить около $450, а кастомные версии карты могут обойтись значительно дороже. Особенно если речь идёт о флагманских решениях с мощными системами охлаждения и разгоном.

RedGamingTech также отметил, что RTX 4060 Ti будет оснащена всего 8 ГБ видеопамяти. Однако не исключено, что в будущем может появиться версия с большим объёмом видеопамяти — от 10 до 12 ГБ. Точная дата выпуска такой модификации пока неизвестна.

Ожидается, что официальный анонс NVIDIA RTX 4060 Ti 8 ГБ состоится уже в мае. При успешном выпуске видеокарты, она сможет привлечь больше пользователей благодаря своему соотношению цены и производительности.

Возможность выбора между референсной моделью и кастомными версиями также позволит потребителям определиться с более подходящим вариантом в зависимости от их нужд и бюджета.