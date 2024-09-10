Раскрыта цена версии видеокарты RTX 4070 с ухудшенной памятью GDDR6

Выяснилось, что ухудшенная версия графического ускорителя будет продаваться по той же цене, что и оригинальная версия с более быстрой памятью GDDR6X.

Цена новой карты на сайте европейского магазина Newegg установлена на уровне $569.99. Это вызвало удивление, поскольку разница в производительности между версиями с GDDR6 и GDDR6X есть, но цена остаётся такой же.

Таким образом, снижение производительности из-за использования более медленной памяти не компенсируется более низкой ценой, что делает выбор карты с GDDR6 неоправданным.

На данный момент пользователям проще приобрести оригинальную версию с GDDR6X, которая обеспечит более высокую производительность при тех же затратах.