Раскрыта дата анонса бюджетных видеокарт AMD нового поколения

Но, судя по всему, совсем скоро ситуация может измениться в положительную сторону. Так, в сети появилась информация об анонсе новейших недорогих видеокарт от AMD — Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600.

Если верить данным инсайдеров, оба решения будут представлены в один день — 11 августа. При этом дуэт на базе архитектуры RDNA 2 будет нацелен на мейнстримовый сегмент, то есть «полноценный FullHD-гейминг», пишет Wccftech.

Ожидается, что RX 6600 XT будет работать на базе графического процессора Navi 23 XT с 32 вычислительными блоками или 2048 потоковыми процессорами и иметь 8 ГБ видеопамяти. В бенчмарке 3DMark Time Spy видеокарта, вроде как, набирается 9439 баллов.

Предварительная цена новинки — 399 долларов (29,7 тыс рублей).