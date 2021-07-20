Раскрыта дата анонса бюджетных видеокарт AMD нового поколения

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Раскрыта дата анонса бюджетных видеокарт AMD нового поколенияВ августе нас в принципе ждёт много чего интересного
Практически весь последний год ПК-пользователи сталкивались с нехваткой видеокарт из-за их тотального дефицита. Это привело к практически смерти того же бюджетного гейминга.
Но, судя по всему, совсем скоро ситуация может измениться в положительную сторону. Так, в сети появилась информация об анонсе новейших недорогих видеокарт от AMD — Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600.
Если верить данным инсайдеров, оба решения будут представлены в один день — 11 августа. При этом дуэт на базе архитектуры RDNA 2 будет нацелен на мейнстримовый сегмент, то есть «полноценный FullHD-гейминг», пишет Wccftech.
Ожидается, что RX 6600 XT будет работать на базе графического процессора Navi 23 XT с 32 вычислительными блоками или 2048 потоковыми процессорами и иметь 8 ГБ видеопамяти. В бенчмарке 3DMark Time Spy видеокарта, вроде как, набирается 9439 баллов.
Предварительная цена новинки — 399 долларов (29,7 тыс рублей).