Компьютеры
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Раскрыта дата анонса новых процессоров Intel для бюджетных ноутбуков
Какая-то нескончаемая череда анонсов обновленного компьютерного железа
Несколько дней назад Intel представила флагманскую линейку процессоров Tiger Lake. Устройства данной линейки будут использовать в очень производительных и, что важнее, дорогих устройствах. Куда интереснее, что инсайдеры раскрыли дату анонса новых процессоров компании для бюджетных ноутбуков и ПК.
Речь идет о совершенно новых процессорах Intel Celeron и Pentium, которые основываются 10-нм техпроцессе. Называться обновленная линейка будет Jasper Lakе, а ее анонс состоится уже в начале 2021 года. Что интересно, инсайдеры уже сейчас сообщают, что энергоэффективность и производительность новых бюджетных процессоров будет гораздо выше, чем у актуальных на сегодняшний день процессоров семейства Gemini Lake.
Стоит отметить, что источники опубликовали и информацию о процессорах нового семейства для неттопов. Так, например, слабый мобильный Celeron N4500 получит два ядра с максимальной частотой в 2,8 ГГц, а самый продвинутый Pentium N6005 оснастят четырьмя ядрами с частотой до 3,3 ГГц. Все процессоры получат графику Intel UHD.