Раскрыта дата анонса новых процессоров Intel для бюджетных ноутбуков

Речь идет о совершенно новых процессорах Intel Celeron и Pentium, которые основываются 10-нм техпроцессе. Называться обновленная линейка будет Jasper Lakе, а ее анонс состоится уже в начале 2021 года. Что интересно, инсайдеры уже сейчас сообщают, что энергоэффективность и производительность новых бюджетных процессоров будет гораздо выше, чем у актуальных на сегодняшний день процессоров семейства Gemini Lake.

Стоит отметить, что источники опубликовали и информацию о процессорах нового семейства для неттопов. Так, например, слабый мобильный Celeron N4500 получит два ядра с максимальной частотой в 2,8 ГГц, а самый продвинутый Pentium N6005 оснастят четырьмя ядрами с частотой до 3,3 ГГц. Все процессоры получат графику Intel UHD.