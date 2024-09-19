Раскрыта дата релиза масштабного обновления Windows 11 24H2 для всех пользователей

Ожидается, что предварительная версия станет доступна 24 сентября 2024 года, а официальная — 8 октября, в рамках ежемесячного обновления безопасности.

Апдейт уже доступен для устройств Copilot+ и вскоре будет распространен на все совместимые системы. Важно отметить, что Microsoft не изменила системные требования для новой версии, однако устройства с очень старыми процессорами больше не смогут их обойти.

С обновлением 8 октября также произойдут изменения в процессе обновления. Microsoft объявила, что теперь качественные обновления будут устанавливаться во время первоначальной настройки (OOBE) на устройствах, управляемых Intune.

Кроме того, компания добавила возможность доставки кумулятивных обновлений через контрольные точки, хотя сейчас это вызывает некоторые проблемы.