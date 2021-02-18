Раскрыта дата старта продаж новейших процессоров Intel 11-го поколения

Источником утечки стал гонконгский сайт HKEPC — именно «слил» дату выхода новых процессоров Intel. Как пишет Gizmochina, онлайн-площадка обозначила в качестве релизного дня 15 марта 2021 года.

Сообщается, что новые процессоры будут совместимы с большинством дорогих плат с сокетом LGA1200 после выхода обновления для BIOS. При этом отмечается, что новый релиз Cypress Cove — это «глоток свежего воздуха», который стал доступен впервые за последние пять лет. Именно тогда свою экспансию начала архитектура Skylake.

Ожидается, что цена нового поколения процессоров не сильно изменится в сравнении с предыдущим. Таким образом, условный Intel Core i9-11900K будет стоить около 500 долларов (36,8 тыс рублей).