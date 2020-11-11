Раскрыта дата выхода новейшей видеокарты NVIDIA 3080 Ti с 20 ГБ памяти

Это стало известно после того, как NVIDIA, в разговоре с одним из тайваньских производителей видеокарт, подтвердила намерение представить в январе 2021 года новенькую RTX 3080 Ti, передает HKEPC. По данным все того же производителя видеокарт, новинка получит 20 ГБ видеопамяти, что в сравнении с 10 ГБ стандартной RTX 3080 выглядит как неслабый такой апгрейд.

На данный момент нет точной информации, в какую цену обойдется улучшенная версия флагманской видеокарты NVIDIA. Интернет-инсайдеры, например, называют сумму в 999 долларов или 76,279 рублей. Учитывая, какими характеристиками будет обладать RTX 3080 Ti, данный видеоадаптер выглядит даже интереснее, чем самый топовый RTX 3090, цена которого составляет 1,499 долларов.