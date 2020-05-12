Раскрыта первая информация о новых недорогих мониторах Xiaomi

Так, согласно данным источника, компания готовит 23,8-дюймовый монитор стоимостью в 85 долларов или приблизительно 6,2 тыс рублей. Других характеристик источник не сообщает.

Однако и это еще не все, что может представить Xiaomi. Помимо данного монитора дочерняя компания Xiaomi планирует также выпустить модель на 27 дюймов для работы и игр. Кроме того, согласно данным источника, Redmi также может представить 23,8-дюймовый игровой монитор. Технические характеристики, равно как и сроки выхода - не разглашаются. Отметим, что Redmi является суббрендом китайского гиганта, выпускающий бюджетные устройства.