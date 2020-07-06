Раскрыта производительность новейшего процессора Huawei для настольных компьютеров

В итоге результате проведенных тестов можно отметить, что компьютер на базе настольного процессора Huawei отрендерил сцену Blender BMW за 11 минут 47 секунд. Это крайне неудачный показатель, который могут “обойти” большинство современных процессоров от конкурентов. При этом авторы видео отметили, что компьютер все же хорошо справляется с воспроизведением потокового видео в 4K, но локальное воспроизведение видео работает крайне плохо и с запинками. Таким образом, делают выводы авторы YouTube-канала, системный блок за более 1 000 долларов годен лишь для базовой офисной работы.