Раскрыта производительность самого мощного процессора AMD для ультрабуков 2020 года

Судя по всему, данная модель будет оснащена восемью ядрами, но при этом в ней будет отсутствовать многопоточность. А учитывая тот факт, что тестирование проходил, по всей видимости, довольно ранний инженерный образец, вполне вероятно, что серийная версия все же получит поддержку SMT. Что же до результатов, то судя по всему Ryzen 7 4700U будет быстрее Ryzen 7 3700U на целых 18%: результат новинки составляет 4 893 балла против 4 149 баллов у предшественника.