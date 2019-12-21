Компьютеры
Сегодня 17:51
Раскрыта производительность самого мощного процессора AMD для ультрабуков 2020 года
Ждем грядущего анонса, чтобы убедиться в правдивости данной утечки
Как стало известно, в ближайшем будущем AMD намерена занять место Intel не только на рынке настольных ПК и серверных решений, но также и в сегменте ноутбуков. Так, мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 в максимальной конфигурации вполне могут быть оснащены GPU Vega с числом потоковых процессоров от 384 до 832. Напомним, что на сегодняшний день максимумом является значение равное 704. Помимо этого в сети уже появились результаты тестирования неанонсированного APU Ryzen 7 4700U в бенчмарке PCMark.
Судя по всему, данная модель будет оснащена восемью ядрами, но при этом в ней будет отсутствовать многопоточность. А учитывая тот факт, что тестирование проходил, по всей видимости, довольно ранний инженерный образец, вполне вероятно, что серийная версия все же получит поддержку SMT. Что же до результатов, то судя по всему Ryzen 7 4700U будет быстрее Ryzen 7 3700U на целых 18%: результат новинки составляет 4 893 балла против 4 149 баллов у предшественника.
Стоит отметить, что тот же Core i7-10710U набрал в том же бенчмарке 5 457 баллов. При этом данный процессор имеет всего лишь 6 ядер, но зато в нем имеется полноценная многопоточность.