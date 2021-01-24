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Раскрыта стоимость видеокарты среднего класса NVIDIA RTX 3060
Минимальная цена - 470 фунтов
В сети раскрыли стоимость видеокарты среднего класса NVIDIA RTX 3060. Источником утечки стал британский магазин CL Computers.
Скриншотами страниц с ценой на новые видеокарты поделился сайт Videocardz. Так, согласно опубликованным британским магазином данными, стоимость видеокарты NVIDIA RTX 3060 стартует с отметки 470 фунтов или приблизительно 48 500 рублей. К сожалению, информация о цене NVIDIA RTX 3060 на российском рынке в сеть не утекала.
Напомним, что несколько дней назад NVIDIA неожиданно выпустила видеокарту на старом графическом чипе GP108 семейства Pascal. Речь об ультрабюджетной GT 1010. По данным источников, новинка является урезанной модификацией GT 1030, поскольку вместо 384 ядер CUDA в ней 256.