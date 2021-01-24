Раскрыта стоимость видеокарты среднего класса NVIDIA RTX 3060

Скриншотами страниц с ценой на новые видеокарты поделился сайт Videocardz. Так, согласно опубликованным британским магазином данными, стоимость видеокарты NVIDIA RTX 3060 стартует с отметки 470 фунтов или приблизительно 48 500 рублей. К сожалению, информация о цене NVIDIA RTX 3060 на российском рынке в сеть не утекала.