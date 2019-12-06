Компьютеры
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Раскрыта точная дата выхода мощнейшей бюджетной видеокарты AMD
Речь о Radeon RX 5500 XT
Предполагается, что уже чуть меньше чем через неделю AMD выпустит мощнейшую бюджетную видеокарта Radeon RX 5500 XT. На это намекнул крупный китайский онлайн-магазин JD.com, который внезапно добавил новинку в ассортимент сайта.
Также, новая утечка дала понять, что видеокарта выйдет в двух модификациях, одна из которых на 4ГБ , в вторая на 8 ГБ памяти GDDR6. Так, модель с 8 ГБ будет стоить порядка 213 долларов или 13600 рублей. Отмечается, что новинку можно будет приобрести уже 12 декабря.
Согласно неофициальным данным, Radeon RX 5500 XT будет работать на базе графического процессора Navi 14 XTX с 1408 потоковыми процессорами, 88 текстурными и 32 растровыми блоками.