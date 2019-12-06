Раскрыта точная дата выхода мощнейшей бюджетной видеокарты AMD

Также, новая утечка дала понять, что видеокарта выйдет в двух модификациях, одна из которых на 4ГБ , в вторая на 8 ГБ памяти GDDR6. Так, модель с 8 ГБ будет стоить порядка 213 долларов или 13600 рублей. Отмечается, что новинку можно будет приобрести уже 12 декабря.

Согласно неофициальным данным, Radeon RX 5500 XT будет работать на базе графического процессора Navi 14 XTX с 1408 потоковыми процессорами, 88 текстурными и 32 растровыми блоками.