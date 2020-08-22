Раскрыты цены новых видеокарт NVIDIA RTX 3000

Так, если верить данным проверенных интернет-источников, цена новинок будет спорной. С одной стороны, RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080 будут стоит 400 (30 тыс рублей), 600 (45 тыс рублей) и 800 долларов (60 тыс рублей) соответственно - более чем приемлемая цена, даже с учетом курса доллара в нашей стране. Но зато по словам все тех инсайдеров, флагманская видеокарта RTX 3090 обойдется уже в 1 400 долларов, что, на секунду, равняется 105 тыс рублей!

Напомним, что более ранние утечки утверждают, что флагманское решение NVIDIA будет иметь 24 ГБ видеопамяти с шиной 384 бит. Так это или нет, узнаем уже совсем скоро. Также стоит отметить, что в сравнении с предыдущим поколением, цены 3000-й серии стали выше. Так, флагманские видеокарты NVIDIA RTX предыдущего поколения на момент дебюта получили следующие цены: RTX 2060 - 350 долларов (26 тыс рублей), RTX 2070 - 500 долларов (37 тыс рублей), RTX 2080 - 700 долларов (52 тыс рублей) и RTX 2080 Ti - 1 000 долларов (75 тыс рублей).