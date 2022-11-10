Раскрыты дата анонса и старта продаж видеокарты NVIDIA RTX 4070 Ti

Теперь же стало известно, что её заменит другая модель — RTX 4070 Ti. Более того, инсайдеры сообщили, что её анонса стоит ждать уже 3 января, а старт продаж — 5 января.

Сообщается, что новинка будет использовать GPU AD104-400 «Ada Lovelace» с 7680 ядрами или 60 SM. По своей сути, это можно считать полнофункциональным SKU.

Видеопамять получит 48 МБ кэш-памяти L2 и 192-битный интерфейс. Из этого следует, что видеокарта получит до 12 ГБ памяти GDDR6X.

Если говорить о мощности, то TBP будет рассчитана на 285 Вт. Это на 35 Вт меньше, чем у той же RTX 3080 10 ГБ и на 5 Вт меньше RTX 3070 Ti.