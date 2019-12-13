Раскрыты характеристики дешевых среднебюджетных видеокарт AMD

Судя по последним утечкам, новые видеокарты от AMD получат графические чипы Navi 10 с частично отключенными блоками RDNA, при этом ожидается, что в устройствах установят от 6 до 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6, пропускная способность которой достигает 12 Гбит/с. Также слухи подтверждают наличие в видеокартах шины данных на 192 бита и меньшее число потоковых процессоров, чем у RX 5700 — речь идет о 1792 (28 CU) и 2048 (32 CU) соответственно.

Напомним, что новинки должны поступить в продажу уже 2020 году, правда на данный момент все еще нет никакой информации ни о цене, ни более точной даты выхода видеокарт.