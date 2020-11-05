Раскрыты характеристики неанонсированных видеокарт NVIDIA RTX 3060 и RTX 3050 Ti

Стоит отметить, что помимо этих двух моделей, компании приписывают скорый анонс и RTX 3060 Ti, который, правда, с ноября был перенесен на декабрь 2020 года. При этом, по словам инсайдера под ником kopite7kimi, у него есть определенная информация о RTX 3060 и 3050 Ti. Так, например, “старшая” модель получит 3,840 ядер CUDA, в то время как “младшей” достанется лишь 3,584 ядра. Также он заявил, что видеокарты оснастят 6 ГБ видеопамяти, что звучит вполне логично, учитывая, что это не самые дорогие решения.