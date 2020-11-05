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Раскрыты характеристики неанонсированных видеокарт NVIDIA RTX 3060 и RTX 3050 Ti
А также предполагаемая дата их выхода
В начале сентября NVIDIA представила свои новые флагманские видеокарты: RTX 3070, 3080 и 3090. Но пользователям этого будто показалось мало и они начали обсуждать возможный анонс дополнительных девайсов в новой линейке. И вот, судя по всему, информация о них и вправду появилась в сети. По крайней мере, интернет-инсайдеры раскрыли некоторые характеристики неанонсированных видеокарт NVIDIA RTX 3060 и RTX 3050 Ti.
Стоит отметить, что помимо этих двух моделей, компании приписывают скорый анонс и RTX 3060 Ti, который, правда, с ноября был перенесен на декабрь 2020 года. При этом, по словам инсайдера под ником kopite7kimi, у него есть определенная информация о RTX 3060 и 3050 Ti. Так, например, “старшая” модель получит 3,840 ядер CUDA, в то время как “младшей” достанется лишь 3,584 ядра. Также он заявил, что видеокарты оснастят 6 ГБ видеопамяти, что звучит вполне логично, учитывая, что это не самые дорогие решения.
Напомним, что согласно утечкам от другого источника, релиз NVIDIA RTX 3060 должен состояться в января 2021 года. А это значит, что RTX 3050 Ti вряд ли стоит ожидать раньше февраля того же года.