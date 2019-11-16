Раскрыты характеристики нового игрового монитора Xiaomi

Сейчас же, по словам инсайдеров, компания готовит новый игровой 29-дюймовый монитор. Известно, что устройство сохранит частоту обновления предыдущей модели, равную 144 Гц и время отклика в 4 мс. Кроме того, новинка также будет поддерживать технологию AMD FreeSync.

Предполагается, что стоимость нового игрового монитора Xiaomi будет дешевле 34-дюймовой модели. Так, в то время как старшая модель доступна на китайском рынке за 300 долларов, цена 29-дюймовой новинки будет на треть меньше.