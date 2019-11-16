Компьютеры
Сегодня 14:46
Раскрыты характеристики нового игрового монитора Xiaomi
Он будет оснащен 29-дюймовым изогнутым дисплеем
Xiaomi наиболее известна производством смартфонов, однако постепенно компания развивается и в других категориях устройств. Так, буквально месяц назад китайский гигант сделал свой первый шаг на рынке мониторов, выпустив игровой флагман Mi Surface 34.
Сейчас же, по словам инсайдеров, компания готовит новый игровой 29-дюймовый монитор. Известно, что устройство сохранит частоту обновления предыдущей модели, равную 144 Гц и время отклика в 4 мс. Кроме того, новинка также будет поддерживать технологию AMD FreeSync.
Предполагается, что стоимость нового игрового монитора Xiaomi будет дешевле 34-дюймовой модели. Так, в то время как старшая модель доступна на китайском рынке за 300 долларов, цена 29-дюймовой новинки будет на треть меньше.