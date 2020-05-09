Раскрыты характеристики нового мощного ноутбука Huawei

Так, согласно опубликованным данным, грядущий ноутбук будет работать на базе AMD Ryzen 7 4800H с 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Также сообщается, что новый мощный ноутбук Huawei получит твердотельный накопитель на 512 ГБ Western Digital PC SN720 NVMe.

Предполагается, что Huawei может выпустить данный ноутбук под своим брендом Honor, пополнив тем самым линейку MagicBook, однако официальной информации компания не сообщала. Напомним, что уже 18 мая ожидается официальная презентация Honor, на которой компания представит новый продукт под названием Honor Smart Life.