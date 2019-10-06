Раскрыты характеристики новой бюджетной видеокарты NVIDIA

В конечном итоге получается, что новая версия GTX 1660 отличается от предшественника лишь тем, что в нем будет использоваться новый тип памяти, а также чуть более увеличенная частота видеопроцессора. Что интересно, память, судя по последним данным, будет работать на 14 ГГц. Вероятнее всего новинку, вместе с GeForce GTX 1650 Ti, покажут уже в октябре.