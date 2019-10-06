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Раскрыты характеристики новой бюджетной видеокарты NVIDIA
Анонс ожидается в октябре
В сети появилась информация о том, какими характеристиками будет обладать будущая видеокарта NVIDIA — NVIDIA GTX 1660 Super. По имеющимся данным, графический чип устройства будет работать с тактовой частотой 1785 МГц, а также будет основан на базе памяти типа GDDR6.
В конечном итоге получается, что новая версия GTX 1660 отличается от предшественника лишь тем, что в нем будет использоваться новый тип памяти, а также чуть более увеличенная частота видеопроцессора. Что интересно, память, судя по последним данным, будет работать на 14 ГГц. Вероятнее всего новинку, вместе с GeForce GTX 1650 Ti, покажут уже в октябре.
Еще можно отметить, что версия Super получит графический процессор TU116-30, точно такой же, какой уже используется в GeForce GTX 1660. Конфигурация его также идентична: 1408 ядер CUDA, 80 TMU и 48 ROP.
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