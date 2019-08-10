Раскрыты характеристики первого монитора Xiaomi

Компания Xiaomi готовится выпустить компьютерный монитор, ориентированный на любителей игр. Об этом сообщили китайские источники.

Новый монитор Xiaomi получит диагональ 34- дюйма, разрешение QHD+, соотношение сторон 21:9 и изогнутую форму. Также отмечается частота обновления 144 Гц.

Это уже не первая попытка Xiaomi вторгнуться на рынок геймерских продуктов. У китайского производителя уже есть линейка ноутбуков Mi Gaming Laptop и игровой бренд смартфонов Black Shark.

Официальный дебют монитора Xiaomi ожидается в ноябре 2019 года.