Раскрыты характеристики видеокарты AMD для конкуренции с GeForce RTX 3080 Ti

Так, интернет-инсайдер рассказал, что в топовой версии Navi 21 будет содержаться аж 5 120 потоковых процессоров! При этом важно понимать, что, хоть сравнение новейшего GPU с Navi 10 не имеет какого-либо смысла, так как последний никогда и не продвигался как флагманское решение, но в нем использовалось лишь 2 560 потоковых процессора.

Помимо этого за прирост производительности в “Большой Navi” должна будет отвечать новая архитектура, а это значит, что условной Radeon RX 5950 XT будет примерно в два раза мощнее Radeon RX 5700 XT и примерно на треть быстрее, чем GeForce RTX 2080 Ti. Остается открытым вопрос, насколько “мощнее” новинка будет в сравнении с RTX 3080 Ti и будет ли она таковой вообще?