Раскрыты характеристики всех новых видеокарт NVIDIA RTX 40XX. От бюджетных до флагманских

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Раскрыты характеристики всех новых видеокарт NVIDIA RTX 40XX. От бюджетных до флагманскихНаконец-то что-то интересное на фоне молчания самой компании
Пока ряд пользователей «отходит» от отсутствия каких-либо анонсов, касательно линейки NVIDIA RTX 40XX на COMPUTEX 2022, в Сети появились интересные подробности о грядущем обновлении видеокарт компании.
Интернет-источники «слили» основные характеристики каждой из моделей семейства Ada Lovelace. Так, например, базовая RTX 4060 получит графический процессор AD106, 4608 ядер CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6X и 192-разрядную шину.
В то же время основой для RTX 4070 послужит GPU AD104, с 12 ГБ видеопамяти, а также 4680 ядрами CUDA и 192-разрядной шиной.
Флагманские RTX 4080 и 4090 получат видеопроцессоры AD103 и AD102 соответственно. Количество памяти в адаптерах будет 16 и 24 ГБ стандарта GDDR6X, ядер 10 752 и 16 128, а разрядность шин — 256 и 384 соответственно.