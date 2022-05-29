Раскрыты характеристики всех новых видеокарт NVIDIA RTX 40XX. От бюджетных до флагманских

Интернет-источники «слили» основные характеристики каждой из моделей семейства Ada Lovelace. Так, например, базовая RTX 4060 получит графический процессор AD106, 4608 ядер CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6X и 192-разрядную шину.

В то же время основой для RTX 4070 послужит GPU AD104, с 12 ГБ видеопамяти, а также 4680 ядрами CUDA и 192-разрядной шиной.